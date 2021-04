Am Freitagnachmittag griff ein 40-jähriger Mann in Germersheim eine Polizeibeamtin an und musste aufgrund dieses Angriffs mit einem Taser zu Boden gebracht werden. Um 17.20 Uhr wurde der Polizei eine pöbelnde Person in der Bahnhofstraße gemeldet. Während des Einsatzes wurde der 40-jährige Beschuldigte laut Polizei deutlich aggressiver gegenüber den Beamten. Nachdem er vor Ort ausgezogen und die Polizisten durch mehrfaches Zeigen des Mittelfingers beleidigt haben soll, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dabei sei der 40-Jährige auf eine Polizeibeamtin losgegangen, sodass das ein sogenanntes Distanzelektroimpulsgerät, ein Taser, eingesetzt werden musste, um den Angriff abzuwehren. Da der Beschuldigte einen Atemalkoholwert von 3,31 Promille hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er verbrachte die Nacht auf der Dienststelle.