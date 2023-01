Einsamkeit und Energiekrise, noch dazu in einem düsteren Winter? Hier will die Protestantische Kirchengemeinde gegensteuern. Kommende Woche startet das Projekt „mittags gemeinsam“ bei dem an drei Tagen die Woche Gemeinschaft und eine kostenlose warme Mahlzeit angeboten werden.

Am Anfang stand die Krise. „Im Herbst als es um die Themen Energiekrise und Inflation ging, haben wir uns gefragt, wie es wohl im Winter werden wird und was das mit uns als Gesellschaft macht“, erinnert sich Pfarrerin Mirjam Dembek von der Protestantischen Kirchengemeinde Kandel. Man habe sich gefragt: Wird es wirklich Menschen geben, die Schwierigkeiten haben werden, Heizkosten und Lebensmittel zu bezahlen? Aber auch: Was macht das mit der Stimmung, der Atmosphäre vor Ort. „Wir hatten den Eindruck, dass es viele Leute einfach bedrückt“, sagt sie. „Das können wir doch nur gemeinsam bewältigen.“

Dann hat sie von #wärmewinter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) erfahren. Mit verschiedenen Aktivitäten soll ein „öffentliches Zeichen gegen soziale Kälte und für Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe“ gesetzt werden, heißt es in einem Schreiben der EKD. „Die Aktion hat uns da noch den Schub gegeben“, sagt Dembek. Ab Dienstag werden bei „Mittags gemeinsam“ an drei Tagen die Räume im Untergeschoss des Gemeindezentrums für alle geöffnet, die auf einen Teller Suppe, eine Tasse Kaffee oder einen kleinen Plausch vorbeikommen möchten. Natürlich kostenlos. Es gehe um das verlässliche Angebot, sagt Dembek: „Man weiß, man bekommt was Warmes. Und es gibt Räume, in denen man sich aufhalten kann.“

Genug freiwillige Helfer

Dabei gibt es an den drei Tagen jeweils eine andere Suppe, ein vegetarisches Angebot. Die Lebenshilfe kocht die Suppen und gibt sie zum Warenwert ab. Die Finanzierung sei über eine größere Anfangsspende schon gesichert, sagt die Pfarrerin, die davon ausgeht, dass es auch noch einen Zuschuss von der Diakonie geben wird. An freiwilligen Helfern gebe es keinen Mangel, so Dembek. Neben Mitgliedern des Männertreffs und des Frauentreffs der Kirchengemeinde habe man noch auf „Kandeler Netzwerke“ zurückgegriffen.

Nun warte man mit Spannung darauf, wie viele Menschen das Angebot auch wahrnehmen, sagt Dembek. Die Resonanz in den sozialen Netzwerken sei in jedem Fall gut. „Es wird fleißig geteilt, es gibt ein paar nette Kommentare. Das scheint einen Nerv zu treffen.“ Der Speiseplan für die kommende Woche steht in jedem Fall schon fest: Am Dienstag gibt es eine Tomaten-Linsensuppe, am Mittwoch Pilzrahmsuppe und am Donnerstag Curry-Kokossuppe.

Termin

Ab 10. Januar, jeweils Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, 12.30 bis 16.30 Uhr, im Protestantischen Gemeindezentrum. Das Angebot ist für alle Menschen offen, und alle Speisen und Getränke sind gratis. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt: Pfarrerin Mirjam Dembek, Telefon 07275 1470, E-Mail: mirjam.dembek@evkirchepfalz.de