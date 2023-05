Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Hochwasser auf dem Rhein wird am Samstag bei etwa 8,60 Meter am Pegel Maxau seinen Scheitelpunkt erreichen – so die Prognose am Donnerstagnachmittag. Im Durchschnitt führt der Fluss etwa alle zehn Jahre so viel Wasser. Am Sonntag wird der Pegel wahrscheinlich wieder fallen.

Die drei Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau am Deichwachthaus bei Neuburg können in Ruhe ihren Kaffee trinken. Zwar steuert der Rhein nach einem sogenannten fünfjährigen Hochwasser – das wird durchschnittlich alle fünf Jahre erwartet – Ende Januar/Anfang Februar