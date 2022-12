„Endlich kann nach der zweijährigen Corona-Pause die Wörther Festhalle wieder in vollem Glanz erstrahlen“, sagt der Vorsitzende der Wörther Altrheinnarren Mario Krumm gegenüber der RHEINPFALZ. Am 3. Februar lädt der Verein die Damen aus Wörth und Umgebung wieder zu seiner traditionellen Damensitzung. „Dabei gibt es für die Damen auch neben dem vorgesehenen unterhaltsamen Bühnenprogramm einige Neuerungen. So wird ein neues Duo den Abend moderieren. Im Anschluss lädt Franz Roth zu Musik und Tanz ein. Allerdings wird die Aufzeichnung und Übertragung der Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt im Internet dieses Mal nicht angeboten. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Karten können über den Onlineshop auf www.altrhein-narren.com erworben werden.