Nach 26 Jahren bei der Caritas, zuletzt als Einrichtungsleiterin des Caritas-Altenzentrums St. Elisabeth in Germersheim, wurde Annette Schenk im Bürgerzentrum Germersheim mit dem goldenen Caritas Ehrenabzeichen in Gold ausgezeichnet und in den Ruhestand verabschiedet.

Vor dem Wechsel zur Caritas 1996 hat Schenk unter anderem beim Internationalen Bund die Aussiedlerarbeit in Neustadt aufgebaut und Aussiedlerberatungsstellen in Wörth und Germersheim gegründet und das städtische Jugendzentrum in Germersheim geleitet. Bei der Caritas hatte sie viele leitende Positionen innen. Sie hat in Speyer eine Spiel- und Lernstube und ein großes Flüchtlingsprojekt aufgebaut und bis zur Auflösung geleitet.

Schenk war unter anderem Assistentin der Leitung im Caritas-Förderzentrum St. Raphael in Altleiningen, Trainee im Caritas-Altenzentrum St. Bonifatius in Limburgerhof und später in der St. Josefspflege in Ludwigshafen, wo sie die Leitung übernahm. Sie leitete das Caritas-Altenzentrum St. Franziskus in Ludwigshafen, dann das Altenzentrum St. Matthias in Schifferstadt, das sie in der bisherigen Form abgewickelt hat.

Herausforderung Corona-Pandemie

Ihre letzte berufliche Station war nun das Caritas-Altenzentrum St. Elisabeth in Germersheim, wo sie mit der Corona-Pandemie vor eine der größten Herausforderung ihrer Berufslaufbahn gestellt wurde. „Wir sind sehr stolz darauf, wie du das mit deinem Team geschafft hast“, sagte Timo Kittler, Abteilungsleiter Altenhilfe der Caritas Betriebsträgergesellschaft Speyer und Schenks Vorgänger als Einrichtungsleiter in Germersheim.

Er bewundere Schenks Fähigkeit, an Themen grundsätzlich positiv heranzugehen und sich gemeinsam mit den Mitarbeitern an die schönen Momente zu erinnern, sagte Kittler: „Eine Altenpflegeeinrichtung ist nicht nur zum Pflegen da, sondern vor allem zum gemeinsamen Leben und Wohnen“, war Schenks Devise.

Persönliches Anliegen Hospizprojekt

In ihrer Abschiedsrede zeigte sich Schenk dankbar dafür, dass sie beim Caritasverband Speyer, der für sie bis heute ein attraktiver Arbeitgeber sei, 26 Jahre arbeiten durfte. Dankbar ist sie auch, dass der Verband in Projekte investiert hat, mit dem Ziel, die Lebensqualität der Bewohner kontinuierlich zu verbessern. „Ein persönliches Anliegen war mir unser im Jahr 2019 beendetes Hospizprojekt, welches wir sehr erfolgreich umsetzen, so die vielen positiven Rückmeldung der Angehörigen“, sagte sie.

Ihrer Nachfolgerin als Einrichtungsleiterin, Kim Smetan wünschte Schenk alles Gute. Die 26-jährige Betriebswirtin ist seit eineinviertel Jahren bei der Caritas. Ursprünglich als Trainee ist sie kurzfristig als Einrichtungsleiterin in Kaiserslautern eingesprungen und hat dort bereits Erfahrung gesammelt, bevor sie vor einem Monat nach Germersheim kam. Die Leitung eines Seniorenheims ist für sie ein Herzenswunsch. Erfahrung darin hat sie eigentlich schon seit ihrer Kindheit, denn ihre Eltern haben ein Seniorenheim.