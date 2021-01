CVJM Kandel sammelt Weihnachtsbäume und Spenden für sein Projekt in Costa Rica. Wie geht das in Corona-Zeiten?

Der CVJM Kandel kann unter Corona-Bedingungen auch am Samstag, 9. Januar, Christbäume einsammeln. Das hat die Kreisverwaltung laut CVJM genehmigt. Allerdings entfalle das Klingeln an jeder Haustür mit der üblichen Bitte um eine Geldspende für die Entsorgung der Bäume. Ab 9 Uhr werden die an der Straße bereitgelegten Tannenbäume von ehrenamtlichen Helfern eingesammelt.

„Die Tradition des Christbaum-Sammelns in Kandel und Minderslachen gibt es nun schon seit über 40 Jahren in unserem Verein“, heißt es in einer Mitteilung des CVJM. „Wir unterstützen seit den 90er-Jahren mit Hilfe von Spenden die internationale CVJM-Arbeit (ACJ) für Kinder und Familien in Costa Ricas Hauptstadt San Jose.“ Das Projekt im sozial sehr schwachen Stadtteil Purral sei stark auf diese finanzielle Beteiligung angewiesen.

50 Kinder werden betreut

Dort werden laut CVJM jeden Tag etwas 50 Kinder von bis 12 Jahre in der Tagesstätte „Ana Frank“ betreut, die sonst den ganzen Tag auf der Straße verbringen müssten. Ihre Eltern arbeiten oder können sich aus anderen Gründen nicht um sie kümmern. Schon früh seien sie gezeichnet von zerrütteten Familien, in denen Gewalt, Alkohol- und Drogenkonsum zum Alltag gehören.

„In der Kindertagesstätte bekommen sie warme Mahlzeiten und Hilfe bei den Hausaufgaben und vor allem ein Stück Geborgenheit“, so der CVJM. Es sei wichtig, den Kindern christliche Werte und Umgangsformen im Miteinander zu vermitteln. Sie sollen zu Persönlichkeiten werden, denen Gewalt, Aggressivität und Rücksichtslosigkeit nicht Norm für ihr Handeln ist.

„Wir und besonders der YMCA Costa Rica wären über eine Spende unter dem Stichwort ’Christbaumsammeln’ erfreuen“, so die Kandeler: VR Bank Südpfalz DE05 5486 2500 0002 5123 35.