Die Aufspaltung von Daimler in zwei eigenständige Unternehmen hat auch auf Bereiche Auswirkungen, an die der Beobachter nicht sofort denkt. Zum Beispiel auf das Archiv sowie historische Fahrzeuge des Unternehmens. Nun wurden just am Tag des 177. Geburtstages von Carl Benz erste Nutzfahrzeuge sowie Archivmaterial an den Standort Wörth überführt.

So einen Konvoi sieht man auf der B9 ebenso wenig alle Tage, wie dass man sich durch einen solchen gerne entschleunigen lässt. Dessen geschwindigkeitsbegrenzende Wirkung ist jedenfalls bemerkenswert