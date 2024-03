Fünf Bühnen, eine Festmeile mit 16 Stationen, ein Kinderland, ein Umzug und ein Feuerwerk zum Abschluss: Das Rülzheimer Heimatfest im Juni wird ein Großereignis, so viel ist sicher.

Die Mittlere Ortsstraße wird von Freitag bis Montag, 14. bis 17. Juni, zur Festmeile. Dann feiert das Dorf seinen 1250. Geburtstag. Die Vereine mischen kräftig mit: 14 an der Zahl werden sich beteiligen. Die Meile wird mit Lichtinstallationen, Pagodenzelten und über die Straße gespannte Wimpelketten aufgehübscht.

Auf fünf Bühnen sind Show- und Musikauftritte geplant. Rund um die Platane an der Kirche und im Pfarrsaal wird es Angebote für Kinder geben. Bevor es freitagabends richtig losgeht, fällt am Nachmittag der Startschuss für einem Firmenlauf über die Festmeile. Ein Höhepunkt wird der Umzug am Sonntag sein: 43 Gruppen, darunter zehn Musikgruppen, bis hin zur historischen Bürgerwehr aus Karlsruhe machen mit. Am Montagabend soll das Fest mit einem Höhenfeuerwerk zu Ende gehen.

Geschichten und Bilder von früher

Feststimmung soll bei den Rülzheimern aber schon vor dem 14. Juni aufkommen: Ab Mitte April sind Vorführungen alter Heimatfestfilme im Centrum für Kunst und Kultur (CKK) geplant. Außerdem soll es an zwei Tagen auf Wunsch der Bürger ein Erzählcafé geben. Auch eine Fotoausstellung imm CKK soll vor dem Festwochenende beginnen. Gezeigt werden Bilder von anno dazumal, alte Ortsansichten und Fotos von früheren Heimatfesten – das erste fand 1960 statt. Zum Auftakt der 1250-Jahr-Feier wird es am Donnerstag, 13. Juni, einen Festakt in der Dampfnudel geben.

5000 mit dem Logo bedruckte Gläser hat die Gemeinde für das Fest bestellt. Darauf zu sehen sind die Wahrzeichen des Dorfes: Dampfnudel, katholische Kirche, Alla-Hopp-Spielplatz und der im Ortswappen dargestellte Reiter. Im Vorfeld soll es einen limitierten Vorverkauf der Schoppegläser geben.