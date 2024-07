Der neue McDonald’s am Outlet hat geöffnet. Die offizielle Eröffnungsfeier ist erst fürs kommende Wochenende geplant, somit handelt es sich also um ein sogenanntes „Soft-Opening“, sprich: keine Werbung und ohne Wirbel. Wie berichtet gibt es im neuen Fastfood-Tempel am Outlet 100 Sitzplätze - Innen- und Außenbereich zusammengezählt. Betreiber der Filiale ist der Neunkircher Franchise-Unternehmer Harald Josef Getrey. Getrey betreibt neben dem neuen Outlet-McDonald’s 21 weitere Filialen der Burgerbraterei - 15 im Saarland und sechs in Rheinland-Pfalz. Auch das zweite Schnellrestaurant neben der Globus-Tankstelle an der Gottlieb-Daimler-Straße wird von Getrey betrieben. Diese Filiale soll weiterhin geöffnet bleiben, in Zweibrücken gibt es damit ab sofort zwei McDonald’s-Restaurant.