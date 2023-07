Die Wahrzeichen der Gemeinde spielen beim Logo für die 1250-Jahrfeier eine Rolle. Und eine Neuerung wird es beim Festumzug geben.

Das Logo für die Feier zu 1250 Jahre Rülzheim skizziert die Wahrzeichen des Ortes: Dampfnudel, Katholische Pfarrkirche, alla-Hopp-Spielplatz, dazu den Rülzheimer Reiter. Darunter das Festmotto: „Wir sind Heimatfest“. Vier Teams wurden einst für die Planung des Heimatfestes 2020 gebildet. Das Fest fiel – wie viele andere auch – wegen der Pandemie aus. Die Pläne konnten jedoch größtenteils übernommen werden. Für das Fest im nächsten Jahr wurde ein fünftes Team gebildet, das sich speziell um den Festumzug kümmern soll. Der sollte 2020 gar nicht stattfinden.

Im Gegensatz zu früheren Festumzügen bei den Heimatfesten wird dieser in entgegengesetzter Richtung als bisher laufen. Früher wurde der Umzug stets in der Römerstraße aufgestellt und zog dann durch die Festmeile in der Mittleren Ortsstraße bis zu seiner Auflösung in der Alten Mühlgasse. Dabei wurde festgestellt, dass sich die Umzugsteilnehmer sofort nach der Umzugsauflösung umdrehten und wieder in die Festmeile zurückströmten. Jetzt soll sich der Umzug in der Alten Mühlgasse aufstellen und sich nach seinem Zug durch die Festmeile und die Neue Landstraße in der Mauritiusstraße auflösen. Dadurch erhofft sich die Kulturgemeinde eine Entzerrung.

Logo zur 1250-Jahr-Feier. Foto: Kulturgemeinde

Mit Schänken beteiligen wollen sich nach aktuellem Stand 16 Vereine und Institutionen. Bei vier von ihnen steht der Standort fest. Beendet werden soll das Fest mit einem musikalischen Höhenfeuerwerk. Die Verantwortlichen hatten auch andere Alternativen wie eine Lasershow in Erwägung gezogen, diese aber aus finanziellen Gründen bald wieder verworfen. Natürlich habe man sich Gedanken darüber gemacht, „ob ein Feuerwerk noch in unsere Zeit passt“, so der Vorsitzende der Kulturgemeinde, Michael Braun. Man sei sich durchaus der Probleme durch Feinstaubbelastung bewusst. Ein Feuerwerk sei aber „ein absoluter Höhepunkt“ eines solchen Festes, auf den man nicht verzichten sollte. „Unser Fest soll allen in Erinnerung bleiben“, es solle auf gar keinen Fall „nur so auslaufen“.

Probleme könnte es mit dem Festtermin 14. bis 17. Juni 2024 geben. Bei der Terminfestlegung sei man davon ausgegangen, dass die Kommunalwahlen zusammen mit der Europawahl Ende Mai 2024 sei. Jetzt kristallisiere sich der 9. Juni als Wahltermin heraus, so Braun, also eine Woche vor dem Heimatfest. Sollten sich im Ort mehrere Kandidaten zur Wahl stellen und es zu einer Stichwahl kommen, fänden diese eine Woche nach dem Fest statt. Dies könnte zu Raumproblemen und Problemen mit Helfern führen, die für die Wahlen und das Fest Freizeit opferten. Die Versammlung beschloss auch, 5000 Schoppengläser mit dem Festlogo zu bestellen. Info: www.kulturgemeinde-ruelzheim.de.