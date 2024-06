Ein alkoholisierter Mann hat am frühen Mittwochmorgen eine Polizistin verletzt. Gegen 4 Uhr gingen nacheinander zwei Mitteilungen bei der Polizei ein. Laut Polizei wurde gemeldet, dass ein Mann in Neupotz im Bereich des Margeritenweges klingeln und herumschreien würde. Zunächst erhielt der 31-jährige Mann aus Wörth von der Polizeistreife einen Platzverweis. Als die Polizei wenig später aber wieder anrücken musste, sollte der Mann zur Durchsetzung des Platzverweises und Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Da er den Anweisungen der Polizisten keine Folge leistete, musste er laut Polizei unter Zwang auf dem Boden gefesselt werden. Dagegen wehrte er sich vehement, er trat um sich und traf dabei eine Polizistin im Gesicht. Diese wurde dadurch leicht verletzt. Weiterhin beleidigte und bedrohte er unaufhörlich die Polizeibeamten. Der Mann verbrachte den Rest der Nacht in einer Zelle. Verschiedene Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, wurden gegen ihn gefertigt, teilt die Polizei weiter mit.