Die Lokführergewerkschaft GDL hat am Samstag das vorzeitige Ende ihres Streiks im bundesweiten Bahnverkehr verkündet. Ab Montagmorgen, 29. Januar, 2 Uhr, will die GDL ihren Arbeitskampf abbrechen und die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn wieder aufnehmen – ursprünglich sollte der Streik bis Montagabend andauern. Deshalb passt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) ihr Betriebskonzept kurzfristig an und wird mit Betriebsbeginn am Montagmorgen auf zahlreichen Stadtbahnlinien wieder ihr reguläres Fahrplanangebot anbieten. Die Busse und Bahnen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe waren in den vergangenen Tagen nicht von den Arbeitsniederlegungen der GDL betroffen. Sie verkehren auch am Montag nach Ende des GDL-Streiks weiterhin regulär.