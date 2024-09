In den vergangenen Jahren wächst der Eindruck einer zunehmenden gesellschaftlichen Spaltung. Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und Diakonie rufen deshalb Kirchen und Gemeinden dazu auf, dem entgegenzuwirken und Räume der Verständigung zu schaffen. Im Zuge der Initiative „#VerständigungsOrte – Wir. Reden. Hier.“ lädt die evangelische Christusgemeinde Kandel deshalb zum Tag der Deutschen Einheit dazu ein, an öffentlichen Plätzen in Winden und Kandel unter dem Motto „Auf der Bank ist noch Platz“ miteinander ins Gespräch zu kommen.

Mitglieder der Gemeinde werden auf öffentlichen Bänken sitzen und allen Menschen, die auch auf der Bank Platz nehmen wollen, zuhören. Feste Gesprächsthemen gibt es dabei nicht. Die Teilnehmenden sind eingeladen über das zu reden, worüber sie schon immer mal sprechen wollten. Naturgemäß wird es dabei nicht immer eine Lösung geben. Aber die Gesprächspartner werden auf jeden Fall Personen finden, der sie ernst nehmen, heißt es in der Ankündigung. Ziel ist es, einen offenen und respektvollen Dialog zu fördern, bei dem alle Teilnehmenden die Möglichkeit haben, gehört zu werden und sich auszutauschen.

Termin

An folgenden Orten finden ist die Aktion am Donnerstag, 3. Oktober, von 14 bis 16 Uhr geplant: In Kandel: Auf dem Marktplatz, am Saubrunnen, in der Hauptstraße und entlang des Dierbachwegs. In Winden: Am Sportplatz und an der Wassertretanlage.



Infos

www.mi-di.de/verstaendigungsorte;



Informationen zur geplanten Aktion gibt es bei der Evangelischen Christusgemeinde Kandel, Höfener Ring 11, 76870 Kandel-Minderslachen, E-Mail: info@ecg-kandel.de, Homepage: www.ecg-kandel.de