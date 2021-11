Am Freitag, 3. Dezember, 19.30 Uhr, gibt es in der Festhalle Wörth die letzte Veranstaltung des Wörther Kulturherbstes. Zur Einstimmung in die Adventszeit, breitet die Jazzrausch Bigband in zwölf der bekanntesten deutschen Weihnachtslieder das ganze Repertoire der Bigband-Geschichte aus. Tickets gibt es bei der Stadtverwaltung, unter Reservix.de, bei Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Die Veranstaltung findet unter der 2G-Regel statt. Hygienevorschriften sind auf der Homepage der Stadt einzusehen.