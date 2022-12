Nach der Corona-Pause hat der Frauenchor Wörth zusammen mit dem Männerchor und dem Musikverein Edelweiß am letzten Sonntag wieder ein Adventssingen in der Kirche St. Ägidius durchgeführt. Der Erlös aus der Kollekte und dem anschließenden Ausschank auf dem Karl-Josef-Stöffler-Platz in Höhe von 900 Euro wurde wieder an das Frauenhaus in Landau überwiesen. Jacqueline Waldhauser von der Leitung bedankte sich. Im kommenden Jahr soll der Außenbereich für die Kinder erneuert werden. „Da ist Ihre Spende gut angelegt“, sagte Waldhauser.