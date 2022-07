Kaum, dass die große Oldtimerausstellung an der Bienwaldhalle vorbei ist, dürfen sich Liebhaber gepflegter Klassiker und PS-Raritäten auf eine neue Begegnung freuen. Dem Oldtimerclub Kandel ist es gelungen, die Organisatoren der „ADAC Deutschland Klassik 2022“ zu einem Halt in Kandel zu ermuntern. So darf man sich am Samstag, 23. Juli, 13.45 bis 15.30 Uhr ,auf einen Stopp auf dem Kandeler Marktplatz freuen. Vorbei kommen werden mehr als 100 Alltagsklassiker und Traumautos. Ältestes Modell dürfte wohl ein Ford A-Tudor aus dem Baujahr 1928 sein. Aber auch viele andere Limousinen werden die Augen der Betrachter wieder zum Leuchten bringen. So ein US-Bolide von 1962, der Ford Thunderbird 2-Door Hardtop Coupé mit einer Länge von 5,20 Metern. Vertreten sind Schätze unterschiedlicher Hersteller, wie Ludwig Pfanger vom Oldtimerclub Kandel ankündigt.