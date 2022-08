Ab Mittwoch wird auf der A65 gebaut: Zwischen den Anschlussstellen Wörth-Dorschberg und Kreuz Wörth wird auf rund 3,5 Kilometern Länge die Fahrbahndecke in Fahrtrichtung Karlsruhe erneuert. Grund hierfür sind Fahrbahn-Schäden, teilt die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mit. Zunächst wird ab Mittwoch, 10. August, die Baustelle mit der Verkehrsführung eingerichtet. Ab diesem Zeitpunkt stehe den Verkehrsteilnehmern sowohl in Fahrtrichtung Karlsruhe als auch in Richtung Ludwigshafen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Anschließend starten die Straßenbauarbeiten. Nicht nur die Fahrbahndecke soll erneuert werden, auch neue Schutzplanken werden aufgestellt. Im Zuge dieser Arbeiten werden auch die Auf- und Abfahrtsrampen bei der Anschlussstelle Wörth-Dorschberg mitsaniert. Deshalb werden diese ab Donnerstag, 18. August, voraussichtlich ab 6 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Ende Oktober soll alles fertig sein

Weiter stehen ab Mittwoch, 7. September, Arbeiten im Bereich des Mittelstreifens beider Fahrtrichtungen an. Ab dann soll die Sperrung der Auf- und Abfahrtsrampen im Bereich der Anschlussstelle Wörth-Dorschberg aufgehoben werden. Im Oktober sollen alle Arbeiten erledigt sein. Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest bittet Verkehrsteilnehmer um Verständnis.