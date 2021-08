Der Landesbetrieb Mobilität kündigt jetzt einen weiteren, den vorletzten Bauabschnitt in der Rheinstraße (B 427) an. Ab Donnerstag, 19. August, beginnen die Arbeiten auf einer Länge von rund 50 Metern.

Es geht um die Strecke von der Aral-Tankstelle bis zum Kreisverkehr. Während der Sperrung, die nach LBM-Angaben rund zweieinhalb Wochen dauern soll, ist dieser Streckenabschnitt voll gesperrt. Die Zufahrt zur Tankstelle kann in der Bauzeit Zeit nur aus Richtung Stadtmitte Kandel erfolgen. Das bedeutet, dass die Rheinstraße von der Kreuzung an der Lauterburger Straße/Hauptstraße/Rheinstraße aus befahren werden darf. Eine Durchfahrt ist aber noch nicht möglich, so Michael Senf vom LBM in Speyer auf Anfrage. Auch kann die Tankstelle in dieser Zeit nicht über den Kreisverkehr erreicht werden.

Der Kreisverkehr selbst bleibt aber befahrbar. Die Anlieger und die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die mit diesem Bauabschnitt verbundenen Einschränkungen gebeten. Wenn dieser Streckenabschnitt fertiggestellt ist, geht es in die letzte Runde. Dann wird die Fahrbahn am Kreisverkehr in Angriff genommen. Bei LBM hofft man, dass das gesamte Projekt noch in diesem Jahr abgeschlossen werden kann, wie Michael Senf auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigte.|fh