Die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe ist zwischen den Anschlussstellen Wörth-Dorschberg und Kreuz Wörth derzeit nur einspurig befahrbar. Grund ist die Erneuerung von Brückengeländern, wie die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH auf Nachfrage mitteilt. Die Arbeiten haben am Montag begonnen und sollen bis Mittwochnachmittag abgeschlossen sein. Gearbeitet wird von 9 bis 15 Uhr. Weiter müssen im Zuge der Arbeiten die Hagenbacher Straße von der L540 beziehungsweise der Stadt Wörth kommend sowie der parallel geführte Geh- und Radweg aus Gründen der Verkehrssicherheit zeitweise gesperrt werden. Eine Umleitungsstrecke über die B9 ist ausgeschildert. Die Autobahn GmbH appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich unbedingt an die ausgewiesenen Umleitungen zu halten und nicht den Routenempfehlungen ihres Navis zu folgen.