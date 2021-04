Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest will zwischen dem 26. und 30. April entlang der A 65 auf mehreren Teilstrecken Frost- und Witterungsschäden beseitigen. Zur Durchführung der Arbeiten muss die A 65 an den betroffenen Abschnitten teilgesperrt werden.

Zunächst wird in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 20 und voraussichtlich 6 Uhr auf der B 9/A 65 die Zufahrt zur A 65 im Bereich der Anschlussstelle (AS) Kandel-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe/Ludwigshafen einer der zwei Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wird über die Abbiegespur Richtung Kandel vorbeigeleitet, so die Autobahn-Gesellschaft.

Weiter wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ab 20 bis voraussichtlich 6 Uhr zwischen der AS Kandel-Mitte und der AS Kandel-Süd die Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe ebenfalls halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über verbleibende Spur an der Maßnahme vorbeigeleitet.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird ab 20 bis voraussichtlich 6 Uhr zwischen der AS Wörth-Dorschberg und der AS Wörther Kreuz die Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über verbleibende Spur vorbeigeleitet, teilt die Autobahn-Gesellschaft mit.