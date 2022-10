Ein 33-Jähriger befuhr am Mittwoch, um kurz nach 12 Uhr mit einem Kleintransporter die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. In Höhe der Anschlussstelle Wörth-Dorschberg geriet sein Wagen wegen eines technischen Defekts an den Bremsen ins Schleudern. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam laut Polizeibericht im angrenzenden Grünstreifen zum Liegen. Der verletzte Fahrer wurde von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit und dann in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Fahrbahn bis 13 Uhr teilweise kurzfristig gesperrt. Es entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro.