Täglich kommt es derzeit zu Staus auf der A65 zwischen Wörth und Kandel. Grund sind die Sanierungsarbeiten im Bereich der Anschlussstelle Kandel-Süd, die am Montag begannen und bis voraussichtlich Freitag, 24. März, dauern. Wie die zuständige Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitteilt, müssen im Vergleich zur ursprünglichen Planung einige Sperrzeiten geändert werden. So bleiben die Auffahrten der B9 zur A65 bis Samstag, 11. März, circa 22 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Ursprünglich sollte diese Sperrung bereits am Freitagnachmittag aufgehoben werden. Die Auffahrt zur A65 erfolgt weiter über die Anschlussstelle Wörth-Dorschberg.

Darüber hinaus wird von Samstag, 11. März, 20 Uhr, bis Montag, 20. März, circa 8 Uhr, die Abfahrt der A65 auf die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen gesperrt. Außerdem muss zum Abschluss der Sanierungsarbeiten die Anschlussstelle von Freitag, 17. März, circa 18 Uhr, bis Montag, 20. März, circa 6 Uhr, für den Verkehr voll gesperrt werden. Lediglich die Auffahrten von der B9 (von Frankreich kommend) zur A65 sind in dieser Zeit geöffnet.

Die Autobahn GmbH erinnert daran, dass während der Vollsperrung der Anschlussstelle folgende Umleitungsstrecken eingerichtet sind: Der Verkehr zur B9 in Fahrtrichtung Frankreich wird in dieser Zeit über die Anschlussstelle Wörth-Dorschberg und der K15 in Richtung Langenberg umgeleitet. Der Verkehr aus und nach Kandel über die L554 wird über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung geleitet. Das heißt: Der Verkehr von Kandel kommend wird über die Anschlussstelle Kandel-Mitte beziehungsweise Kandel-Nord auf die A65 geleitet. Der Verkehr von der A65 in Richtung Kandel wird über die Anschlussstelle Kandel-Mitte umgeleitet.

Die Verantwortlichen der Autobahn GmbH appellieren noch einmal eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, sich unbedingt an die ausgewiesenen Umleitungen zu halten und nicht den Routenempfehlungen von Navigationssystemen zu folgen.