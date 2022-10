Seit Mitte August erneuert die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest die Asphaltschichten der A65 zwischen den Anschlussstellen Wörth-Dorschberg und Kreuz Wörth in Fahrtrichtung Karlsruhe auf rund dreieinhalb Kilometern Länge. Nachdem in Fahrtrichtung Ludwigshafen seit Ende September wieder beide Fahrspuren befahrbar sind, steht Verkehrsteilnehmern nach Ende der Bauarbeiten, ab Donnerstag, 13. Oktober, gegen 16 Uhr, auch in Fahrtrichtung Karlsruhe wieder zwei Fahrstreifen zur Verfügung.