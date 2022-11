Die Veränderungen in der Fahrzeugbranche hin zur Elektromobilität machen sich auf der Straße bemerkbar – auch die Ausbildungsbereiche der Unternehmen müssen sich darauf einstellen und die Nachwuchskräfte von morgen verstärkt in Bereichen mit Elektro- und IT-Bezug ausbilden. Das Mercedes-Benz Werk Wörth bietet unter anderem den neuen dualen Studiengang BWL/Digital Business Management sowie den speziell auf die Nutzfahrzeugbranche ausgerichteten Ausbildungsgang Kraftfahrzeugmechatronik für System- und Hochvolttechnik an – neben einer Reihe weiterer technischer und kaufmännischer Berufsausbildungen und Studiengänge. Gestartet mit zwei dualen Studiengängen und drei Studenten im ersten Jahrgang vor über 25 Jahren, bietet das Werk als einer der größten Ausbildungsbetriebe in der Region mittlerweile sieben verschiedene Studiengänge in Kooperation mit der dualen Hochschule in Karlsruhe an. Die ersten beiden Studiengänge gingen 1996 im Werk Wörth an den Start. Rund 80 dual Studierende sind derzeit insgesamt im Werk Wörth beschäftigt. Das weltweit größte Montagewerk von Mercedes-Benz Lkw ist mit rund 10.000 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz. Insgesamt rund 90 Auszubildende und duale Studenten starteten im Herbst 2022 in Wörth. Rund 350 Auszubildende und dual Studierende bildet das Werk aktuell über alle Jahrgänge hinweg aus.