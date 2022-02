Sowohl eine rote Ampel als auch die Haltesignale der Polizei missachtetet ein betagter Autofahrer, der am Montagnachmittag in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße unterwegs war und an der Einmündung „Im Bödel“ abbiegen wollte. Der Fahrer habe schließlich nach mehrmaligem Hupen einer Polizeistreife hinter der Haltelinie, noch vor der herannahenden Straßenbahn, angehalten. Als der 90-Jährige kontrolliert werden sollte, habe er jedoch auf die Signale und das Martinshorn nicht reagiert und sei in Schlangenlinien weitergefahren. Vor dem Ortseingang Hagenbach konnten die Beamte das Auto stoppen. Auf die Vorgänge angesprochen, gab der Mann an, nichts bemerkt zu haben. Ein Alkoholtest war negativ. Die Führerscheinstelle prüfe nun, ob der Mann geeignet sei, weiterhin ein Fahrzeug zu führen.