Eine 81-Jährige ist am Freitag Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Laut Polizei hielt sich die Seniorin gegen 9 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums neben ihrem Auto auf. Sie wurde von einem noch unbekannten Mann mittleren Alters angesprochen wurde. Der Mann verwickelte die Frau in ein Gespräch und fragte höflich, ob sie ihm ein 2-Euro-Stück wechseln könne. Die Frau schaute in ihrem Geldbeutel nach und wechselte das Münzgeld. Eine unbekannte Frau kam hinzu und sorgte zudem für Ablenkung, was der Mann unbemerkt ausnutzte, um aus der Handtasche der Rentnerin einen Geldumschlag mit mehr als 200 Euro zu stehlen. Dieser sogenannte Geldwechseltrick wird leider häufig von Kriminellen benutzt, um aus der Handtasche der Opfer Wertgegenstände zu stehlen. Die Polizei rät dazu, bei solchen Geldwechseltäuschungsversuchen äußerte Vorsicht walten zu lassen.