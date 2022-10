Seit Montagmorgen, 7.30 Uhr, ist der in Wörth wohnhafte 79-jährige Gerhard Paul Bogdanski von zu Hause abgängig und wird seitdem vermisst. Er ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Durch die bisherigen polizeilichen Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort von Bogdanski nicht ermittelt werden. Aus dem Grund wird die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten. Der Vermisste ist 1,70 Meter groß, etwa 100 Kilogramm schwer und bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, grauem Sweatshirt und Hausschuhen. Bogdanski ist Brillenträger, hat kurze graue Haare und einen Dreitagebart. Hinweise an die Polizei unter 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de.