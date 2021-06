Ein zeitweise in Karlsruhe wohnhafter Mann ist am Freitag tot in seiner Wohnung bei München aufgefunden worden. Er war seit Mittwoch als vermisst gemeldet. Weil Fahndungsmaßnahmen zu keinem Ergebnis führten, hatte sich die Polizei am Freitag mit einem Fahndungsaufruf an die Öffentlichkeit gewandt.