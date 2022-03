Beim Vorbeifahren hat ein Verkehrsteilnehmer einen Mann gesehen, der neben seinem Fahrrad am Boden lag. Der vermeintlich Verunglückte lag am Montagabend gegen 21 Uhr in der Straße Im Klammengrund. Die zur Hilfe eilende Polizeistreife traf dort auf einen 61-Jährigen, der schlafend neben seinem Fahrrad lag. Seinen Angaben zufolge habe er sein Fahrrad geschoben und sei aus unerklärlichen Gründen wohl hingefallen. Der 61-Jährige, dessen Alkoholtest drei Promille ergab, wurde nach Hause gefahren, sein Fahrrad an Ort und Stelle sichergestellt.