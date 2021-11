Schwere Verletzungen zog sich ein 53 Jahre alter Lkw-Fahrer in Berghausen zu, als er am Donnerstagmorgen zwischen seinem Lkw und einem Pkw eingeklemmt wurde. Nach aktuellem Kenntnisstand verließ der Fahrer gegen 9.45 Uhr in der Schlossgarten Straße sein Führerhaus. Hierbei vergaß er vermutlich die Handbremse zu betätigen und der Lastwagen begann zu rollen. Mit seiner eigenen Körperkraft versuchte er noch das Fahrzeug zu stoppen, wurde jedoch von dem schweren Lkw gegen einen geparktes Auto gedrückt und eingeklemmt. Hierbei wurde er schwer verletzt und wurde in eine Klinik gebracht.