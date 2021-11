Die Klasse 10e des Europa-Gymnasiums hat zusammen mit vier weiteren Schulklassen bei einem Lesewettbewerb je 500 Euro für ihre Klassenkasse gewonnen.

110 Schülerinnen und Schüler der 7. bis 10. Jahrgangsstufe aus ganz Rheinland-Pfalz waren zum Finale des Lesequiz „Mit Leselust auf Klassenfahrt 2021“ in den „Frankfurter Hof“ in die Mainzer Altstadt gekommen, darunter auch die aus Wörth. Das teilte das veranstaltende Familienministerium mit. Dem Prüfer, Moderator Martin Tietjen, seines Zeichens auch „RTL-Backstage“-Reporter bei den Fernsehshows Let’s Dance und DSDS (Deutschland sucht den Superstar), bewiesen die Jugendlichen, dass sie sich intensiv mit ihren jeweiligen Lektüren auseinandergesetzt haben. Dies bestätigte auch Familienministerin Katharina Binz, die nach der Show den Schülern die Siegerschecks überreichte. „Noch nie waren Informationen in so großem Umfang zugänglich, wie es heute der Fall ist“, so Binz. Wichtiges von Unwichtigem trennen und Inhalte kritisch hinterfragen zu können, seien ganz wichtige Fähigkeiten, um sich in dieser Informationsflut zurecht zu finden.

Die Aktion soll intensives Lesen in vielfältiger Art und Weise fördern: etwa die gemeinsame Lektüre im Klassenverband sowie die Beschäftigung mit Trends der zeitgenössischen Jugendliteratur und aktuellen gesellschaftlichen Fragen.