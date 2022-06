Am Samstag ist es soweit: Unter dem Motto „Check the Future“ findet mit über 50 Betreibern eine große Berufs-, Ausbildungs- und Studienmessen auf dem Schulcampus der Carl-Benz-Gesamtschule (IGS) Wörth von 10 bis 14 Uhr statt. Firmen, Wirtschafts- und Berufsverbände, Behörden, Sozial- und Bildungseinrichtungen aus Rheinland-Pfalz und dem badischen Raum bieten einen großen Einblick in das vielfältige Spektrum der Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten. Die Präsentationen sind in allen Gebäuden und im Außenbereich/Schulhof zu finden. Zudem stellen sich Firmen und Ausbildungsbetriebe in berufsspezifischen Vorträgen vor. „Die Messe ist auch sehr praxis- und erlebnisorientiert. Es gibt deshalb eine breite Palette verschiedener Mitmachaktionen, die auch zu Gesprächen mit den Ausbildungsbetrieben auffordern“, motiviert Schulleiter Jörg Engel, der Organisator dieses Events, zum Besuch. Außer den Schülern und Lehrern der gastgebenden Schule sind auch die IGS Kandel und die IGS Rheinzabern dabei.