Weil er seinen Mund-Nasenschutz beim Einkauf in einem Supermarkt nicht anlegen wollte und er sich renitent verhielt, wurde ein 37-Jährger aus dem Markt verwiesen. Das war am Samstagabend gegen 18 Uhr. Auf dem Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße weigerte er sich dann, den hinzugerufenen Polizisten seine Personalien zu nennen. Daraufhin wurde er im Anschluss nach Ausweisdokumenten durchsucht. Gegen die Durchsuchung wehrte sich der 37-Jährige vehement. Die Durchsuchung erregte eine große Aufmerksamkeit bei den einkaufenden Personen. Da sich mehrere unbeteiligte Passanten mit dem 37-Jährigen solidarisierten, wurde der Beschuldigte gefesselt und zur Dienststelle gebracht. Zur Entnahme einer Blutprobe musste zudem ein sogenannter Taser eingesetzt werden, da der 37-Jährige androhte, sich weiter wehren zu wollen. Im weiteren Verlauf der „Ingewahrsamnahme zerstörte der 37-Jährige noch die Glasscheiben der Gewahrsamszelle“, heißt es im Polizeibericht. Gegen den 37-Jährigen wurden unter anderem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Sachbeschädigung eingeleitet.