Mit 350 Impfdosen hat der Impfbus des Landes am Samstag auf dem Parkplatz der Bienwaldhalle in Kandel halt gemacht. Es wurden Nummern verteilt, damit die Menschen nicht lange warten müssen. Gegen 10 Uhr vermeldete Bürgermeister Michael Niedermeier auf Facebook, dass alle Nummern vergeben seien. Zudem wurden die Impfungen in die Bienwaldhalle verlegt. Unterstützt wurde die Aktion neben Stadt und Verbandsgemeindeverwaltung von der Freiwilligen Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes und weiteren freiwilligen Helfern.