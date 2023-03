Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weil Bäume entlang des wenige Hundert Meter langen Teilstücks des Queichtalradwegs zwischen Kriegerdenkmal und Zeiskamer Straße innen faul sind, müssen sie gefällt werden. Zur Sicherheit von Passanten und Anwohnern schnellstmöglich.

Das beschloss der Gemeinderat am Donnerstag einstimmig. Am Samstag fand eine Ortsbegehung mit Förster Jürgen Wenzel statt. Die Schäden an den Bäumen, die deren Standfestigkeit