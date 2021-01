Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 388 bestätigte positive Fälle. Die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus infizierten Kreisbewohner beläuft sich auf 2685 seit Beginn der Pandemie – das sind 30 mehr als am Tag zuvor. In den vergangenen Tagen gab es Diskrepanzen in Fallzahlmeldungen. Der Landkreis Germersheim meldete seine Daten wie gehabt an die Datenbank des RKI. Dort gab es ein Softwareupdate und danach Probleme mit der Übermittlung der Daten zum Landesuntersuchungsamt. Fallzahlmeldungen und die daraus errechnete Inzidenz, die das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie täglich veröffentlicht, haben sich für einige Tage deutlich von den Zahlen des Landkreises unterschieden. Nach jetzigem Kenntnisstand ist das Problem jedoch behoben, sodass die Zahlen wieder stimmen müssten. Nach den Landeszahlen läge der Landkreis Germersheim Stand gestern bei einer Inzidenz von ca. 26, tatsächlich liegt sie jedoch bei ca. 125. „Wir waren im Kontakt mit Land und RKI, um unterstützend bei der Behebung des Problems mitzuwirken. Wenn die Datenübermittlung oder -verarbeitung jetzt wieder einwandfrei funktioniert, können sich alle auch wieder auf die veröffentlichten Zahlen und Inzidenz-Berechnungen verlassen“, so Landrat Fritz Brechtel.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 238 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/ 36 aktuell positiv Getestete/ 184 gesundete beziehungsweise nicht mehr positive Menschen/ 18 an oder mit Corona Verstorbene.

Stadt Wörth: 396/49/343/4

VG Kandel: 228/36/190/2

VG Jockgrim: 233/45/184/4

VG Rülzheim: 272/52/215/5

VG Bellheim: 348/32/292/24

Stadt Germersheim: 564/66/488/10

VG Lingenfeld: 406/72/325/9

Kreis Germersheim: 2685/388/2221/76