Einen weiteren Todesfall meldet das Gesundheitsamt. Verstorben sei eine ältere Person, heißt es in der Pressemitteilung. Damit sind seit Beginn der Pandemie 29 Menschen im Landkreis nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben.

Aktuell gibt es im Landkreis 457 bestätigte positive Fälle, darunter befinden sich 46 neue Fälle. Seit Beginn der Pandemie wurde bei 1695 Kreisbürgern eine Infektion nachgewiesen. Laut Landesuntersuchungsamt Koblenz liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 159,7.

In der Obdachlosenunterkunft Germersheim gibt es einen positiven Fall. Die Ermittlungen dauern laut Gesundheitsamt noch an. Ebenfalls einen Fall meldet die Kita Pfefferminzzwerge in Freisbach. Die Ortsgemeinde als Trägerin hat die Einrichtung bis 10. Dezember vorsorglich geschlossen. Außerdem gibt es zwei positive Fälle in der Kita „Die Entdecker“ in Kandel. Dort befindet sich die betroffene Gruppe in Quarantäne.

Statistik