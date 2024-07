Bis vor Kurzem hatte die Tafel Wörth besondere Helfer in ihren Reihen: Seit den Pfingstferien arbeiteten 22 Firmlinge der katholischen Pfarrei „Heilige Vierzehn Nothelfer“ im Rahmen ihrer Firmvorbereitung jeweils an einem Ausgabetag (Mittwoch oder Donnerstag) in der Tafel mit. Die Pfarrei umfasst vier kirchliche Gemeinden mit insgesamt zehn Ortschaften, die in den Verbandsgemeinden Kandel und Bergzabern sowie in der Stadt Wörth liegen.

„Motiviert und mit großem Elan unterstützten sie die Tafelhelfer überall, wo Not am Mann war. Keine Arbeit war ihnen zu viel“, lobt die Vorsitzende der Tafel, Uschi Bisanz. „Etliche machten aber auch keinen Hehl daraus, dass das stundenlange Stehen ihnen schon ganz schön Schwierigkeiten bereitete.“ Sie brachten auch ihre Bewunderung den Helfern gegenüber zum Ausdruck, dass sie trotz ihres hohen Alters dies Woche für Woche durchstehen. „Es war schön zu erleben, dass es noch junge Menschen gibt mit solch einem Engagement und sozialer Einstellung“, stellte sie erfreut fest. Ein Geschwisterpaar aus Kandel erschien sogar zusätzlich an einem zweiten Tag.

Großen Dank sprach Bisanz Gemeindereferenten Markus Müller aus, auf dessen Initiative die Aktion zurück geht, „dass er uns und den Firmlingen dadurch die Möglichkeit gab, solch Positives zu erleben.“ Er schlägt den Firmlingen jedes Jahr verschiedene Projekte vor und sie können sich davon eins aussuchen.

Die Tafel Wörth hat bereits Erfahrungen mit jungen Helfern, da auch immer wieder Praktikanten von Schulen bei ihr tätig sind.