20 Säcke mit Müll sammelte die Projektgruppe „Sauberes Wörth“ von der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ der Stadt Wörth zusammen mit Ortsvorsteher Helmut Wesper innerhalb von zwei Stunden. Vier Sammelgruppen hatten sich am Samstag um 10 Uhr auf den Weg gemacht. Sechs Säcke wurden entlang der Abtswaldstraße gefüllt, ebenso viele von der Strecke Daimlerstraße, Rathjens, Vogelpark und Friedhof. Von der Bahnhofstraße in Richtung Maximiliansau waren es vier volle Säcke wie auch von der Bahnhofstraße in Richtung Netto/Hagenbach. Hier wurde der Müll im Gebüsch in der Nähe von Netto entsorgt. Mit dabei waren auch zwei Familien mit Kindern. Letztere staunten nicht wenig über den vielen Unrat, den sie fanden und aufsammelten. Das wird wohl auch nachhaltig auf sie wirken, wie ihre Eltern feststellten. Auffällig bei den vielen „Fundstücken“ waren die zahlreichen Mund-Nasen-Masken. Zudem wurde eine illegale Müllentsorgung in der Nähe der Ritterhecke bereits zwei Tage vor der Müllaktion von einem Bürger bei der Polizei gemeldet, wo es sich um etwa 20 leere Blechkanister handelte.