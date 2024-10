Zu einer Körperverletzung ist es am Freitag gegen 19 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Winden gekommen. Laut Polizei fuhren das 20-jährige Opfer und der derzeit unbekannte Täter im selben Zug, der Regionalbahn 51, von Kandel nach Winden und stiegen dort am Gleis 1 aus. Als beide in Richtung des Bahnhofsvorplatzes liefen, habe der Täter dem Geschädigten unvermittelt eine Glasflasche auf den Hinterkopf geschlagen. Dieser fiel dadurch auf den Boden, wo ihn der Täter anschließend noch getreten hat. Danach flüchtete der Täter über angrenzende Grundstücke in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Wörth bittet unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de um Zeugenhinweise.