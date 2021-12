Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von 2000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Montagabend. Gegen 22.05 Uhr benutze nach Angaben der Polizei Wörth ein 18-jähriger Fahranfänger das Auto seines Vaters und fuhr mit seinem 17-jährigen Bruder als Beifahrer auf der Kreisstraße 20 von Berg nach Neuburg. Im Verlauf einer Linkskurve „musste er angeblich zwei Rehen ausweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab“, so die Polizei. Das Auto überschlug sich im Grünstreifen und kam total beschädigt auf den Rädern zum Stillstand.