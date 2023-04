In einer Feierstunde wurden in der Festhalle 153 Abiturienten und Abiturientinnen des Europa-Gymnasiums Wörth verabschiedet. Sie erhielten für ihre herausragenden Leistungen und ihr besonderes Engagement zahlreiche Auszeichnungen.

Elf Schüler und Schülerinnen hatten einen 1,0-Notenschnitt und wurden mit dem Förderpreis des Landrats ausgezeichnet; Gabriel Baumann, Kenza Cherfouf, Robin Gerdon, Gianna Mächerle, Elena Mühl, David Muschalski, Felix Schmitz, Benedikt Schwarz, Sarah Vogel, Luisa Wehefritz und Florence Wolff-Görlitz. Neun erhielten die Preise des Europa-Gymnasiums: Emely Antoni, Jasmin Hirsch, Nina Hoffmann, Marie-Christine Kern, Jakob Klöffer, Anna Riede, Malte Taraschewski, Emanuel Wambold und Kai Zimmer.

Bei den weiteren Preisen ist erwähnenswert, dass der Geographie-Preis des Verbandes deutscher Schulgeographen an insgesamt 20 Preisträger im Land vergeben wurde. Eine davon ist die Absolventin Sarah Vogel. Die an Luisa Wehefritz überreichte Coubertin-Medaille ist nicht nur für herausragende Leistungen im Schulsport, sondern auch an außerschulisches Engagement im Sportbereich gekoppelt. Der Preis der Rotarier ging an Austeja Kasparaite, die erst seit vier Jahren in Deutschland ist. Der Preis des Vereins für deutsche Sprache wurde an David Muchalski für das beste schriftliche Abitur verliehen. Der Preis der Ministerin für Bildung ist für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule ging an Julius Nagel.

Aus den Reden des Schulleiters Holger Hauptmann, der Vertreterin des Kollegiums, Maike Lampert und der Abiturienten Ahmed Al-Higari, Julius Nagel und Kimiya Navaie ging eine große gegenseitige Wertschätzung für Schüler- und Lehrerschaft hervor.

Abiturpreise

Die Abiturpreise 2023 am Europa-Gymnasium Wörth. Preise für herausragende Leistungen beim Abitur

Sprachen: Deutsch (Literarische Gesellschaft Karlsruhe): Lucia Zeh, Deutsch

(Verein deutsche Sprache): David Muschalski, Englisch: Gabriel Baumann, Gianna Mächerle, Französisch (Deutsch Französische Gesellschaft Landau): Kenza Cherfouf, Latein (Deutscher Altphilologen Verband): Gianna Mächerle, Sarah Vogel, Spanisch (Deutscher Spanischlehrer Verband): Chiara Lenz. Geisteswissenschaften: Ethik/Philosophie (Deutsche Gesellschaft für Philosophie): Gabriel Baumann, Kenza Cherfouf, Geschichte (Philologenverband): Marie Kern, Elena Mühl, Geografie (Verband deutscher Schulgeographen): Sarah Vogel, Sozialkunde (Verein für Socialpolitik):

Kenza Cherfouf, (Sparkasse Südpfalz): Felix Schmitz. MINT: Biologie

(Landesverband Vbio): Florence Wolff-Görlitz, Chemie

(Gesellschaft Deutscher Chemiker): Lena Schmuck, Informatik

(Deutsche Gesellschaft für Informatik): Patrick Evertz, Nina Hoffmann, Arthur Kunst, Emanuel Wambold, Malte Taraschewski, Informatik (ITK Rülzheim): Robin Gerdon, Mathematik (Deutsche Mathematikervereinigung): Robin Gerdon, Felix Schmitz, Mathematik (ITK Rülzheim): Nina Hoffmann, Physik

(Deutsche Physikalische Gesellschaft Karlsruhe): Ahmed Al-Higari, Gabriel Baumann, Anna Riede, Danielle Steinhauer, Physik

(Stiftung PfalzMetall Neustadt):

Felix Schmitz, Physik (ITK Rülzheim): Gabriel Baumann. Musischer Bereich: Kunst

(Wörther Kunstverein): Marita Dörr, Musik (Landesmusikrat): Ruth Supper. Sport: Coubertin-Medaille