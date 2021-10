„Wer schulpflichtige Kinder hat, die zum Beispiel nach der Grundschule an eine weiterführende Schule wechseln wollen, findet im Landkreis Germersheim eine vielfältige Bildungslandschaft mit unterschiedlichsten Schwerpunkten“, sagt Schuldezernent Christoph Buttweiler (CDU). Der Kreis Germersheim unterhält als Schulträger im Landkreis insgesamt fünf Realschulen plus, vier Integrierte Gesamtschulen, zwei Gymnasien, zwei Förderschulen und eine Berufsbildende Schule mit den Standorten Germersheim und Wörth. Eine neu aufgelegte 20-seitige handliche Broschüre bietet ab sofort für alle Interessierten eine Übersicht aller Schulen mit sämtlichen relevanten Informationen. Die Druckschrift ist kostenlos bei allen Verbandsgemeindeverwaltungen sowie den Grundschulen im Kreis erhältlich oder kann bei Nadine Tomandl (n.tomandl@kreis-germersheim.de) angefordert werden. Die Online-Version der Broschüre ist auf der Webseite der Kreisverwaltung unter www.kreis-germersheim.de/schulbroschüre, abrufbar.

Die Broschüre bietet eine schnelle Kurzübersicht mit allen wichtigen Kontaktadressen. Da viele Schulen in Kürze Info-Veranstaltungen anbieten werden, kann mit Hilfe der Übersicht unter Umständen eine Vorauswahl getroffen werden. Insbesondere die Berufsbildende Schule mit ihren Standorten in Germersheim und Wörth biete, so Buttweiler, vielfältige Möglichkeiten: „Neben 27 unterschiedlichen Berufsabschlüssen können hier von der Hauptschule über die Mittlere Reife, die Fachhochschulreife oder die Allgemeine Hochschulreife bis hin zum Bachelor für Kfz-Technik und Maschinentechnik erstaunlich viele Qualifikationen erworben werden.“

Die Broschüre dient als erste Entscheidungshilfe und wurde in einer Auflage von 5000 Exemplaren gedruckt.