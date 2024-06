Seit 19. Juni wird ein weiterer Jugendlicher in Kandel vermisst. Der im Ort wohnende 13-jährige Mahmoud entzog sich der Polizei zufolge der Aufsicht der sorgeberechtigten Person und seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Die bisherige Suche durch die Polizei verlief ergebnislos, so dass nun die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird. Ein Foto von Mahmoud ist auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/n6Dmm veröffentlicht. Der 13-Jährige wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,60 Meter groß und wiegt 45 Kilogramm. Er ist sehr dünn. Zur aktuellen Bekleidung kann keine Aussage getroffen werden. Mahmoud hat Bezüge nach Pforzheim und in die nähere Umgebung. Er könnte sich möglicherweise dort aufhalten. Er war in der Vergangenheit bereits mehrfach abgängig. Wer den 13-Jährigen gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06341-2870, über die E-Mail-Adresse kilandau.k1@polizei.rlp.de, oder bei jeder anderer Polizeidienststelle melden.

Bereits seit 9. Juni wird die 14-Jährige Djamila vermisst. Sie hat sich ebenfalls ihrer sorgeberechtigten Person entzogen.