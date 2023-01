Am Freitag gegen 13.30 Uhr hantierten drei Kinder im Alter von 10 Jahren und 11 Jahren in der Ottstraße in Wörth mit Feuerwerkskörpern. Hierbei steckte eines der Kinder dem 11-jährigen Jungen einen Feuerwerkskörper unter das T-Shirt, so dass dieser vollständig auf dem Brustkorb des 11-Jährigen abbrannte. Der 11-Jährige erlitt Verbrennungen auf dem Brustkorb und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei.