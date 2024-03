Eine Überwachungskamera hat in der Nacht auf Freitag merkwürdige Vorgänge gefilmt: Auf einem privaten Anwesen in Wörth habe, so die Polizei, ein Mann um 04.35 Uhr versucht die Türen eines Autos zu öffnen, um vermutlich aus dem Fahrzeug Gegenstände zu entwenden. Das Auto sei allerdings abgeschlossen gewesen. Der Mann sei daraufhin an den Haupteingang des Anwesens gelaufen. Was er dort wollte, sei derzeit unklar. Anschließend habe er das Grundstück verlassen. Der Mann wird auf etwa 30 Jahre geschätzt und hatte einen Vollbart. Er trug eine helle Kappe, hatte kurze schwarze Haare und einen Vollbart. Er war laut Polizei mit einer hellen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Rufnummer 0727192210 oder per E-Mail an piworth@polizei.rlp.de entgegen. In dieser Angelegenheit bittet die Polizei, geparkte Fahrzeuge immer abzuschließen, und keine Wertsachen zurücklassen.