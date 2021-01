Mehr als voll beladen war ein polnischer Lastwagen, den Grenzbeamte der Bundespolizei am Grenzübergang Bienwald kontrollierten. Aus den Papieren ergab sich eine Überladung um fast das Doppelte des erlaubten Gewichts. Die Weiterfahrt wurde untersag, von der Spedition musste ein Ersatzfahrzeug zur Kontrollstelle entsandt werden. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet und vor Ort eine Sicherheitsleistung erhoben, so die Polizei in ihrem Bericht.