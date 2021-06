Ein Motorradfahrer wurde am Mittwoch bei einem Unfall kurz vor Kandel verletzt. Laut Polizei fuhren kurz nach 14 Uhr zwei Autofahrer und ein Motorradfahrer auf der L554 von der B9 kommend in Richtung Kandel. Vor dem Ortseingang wollte demnach der Erste in der Fahrzeugschlange nach links in einen Feldweg einbiegen. Der nachfolgende Motorradfahrer setzte jedoch in diesem Moment zum Überholen der Kolonne an. Der Kradfahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei gestürzt. Er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.