Die Grenze nach Frankreich ist wegen der Corona-Pandemie noch geschlossen. Dennoch haben Politiker am Freitag zur Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai vor 75 Jahren grenzübergreifende Zeichen gesetzt.

Auf der Brücke in Scheibenhardt trafen sich die Europaabgeordnete Anne Sander (links) und der elsässische Abgeordnete Fréderic Reiss (2.v.links) mit der Europaabgeordneten Christine Schneider, dem südpfälzischen Bundestagsabgeordneten und Staatssekretär Thomas Gebhart (rechts) und den Bürgermeistern der Grenzgemeinden Scheibenhardt (D) und Scheibenhard (F), Edwin Diesel und Francis Jörger.

Ein symbolischer Handschlag über die Grenze hinweg ist derzeit wegen der Hygiene- und Abstandsregeln nicht möglich. Also haben Gebhart und Sanders ein Schild in die Höhe gehalten, um auf die deutsch-französische Freundschaft hinzuweisen.