Die Mobilen Impfaktionen des DRK im Landkreis Germersheim erhöhen die Impfquote: Inzwischen konnten bereits mehr als 4200 Menschen in 14 Gemeinden im Landkreis geimpft werden.

Damit hat das DRK nicht nur zwei Drittel der bisher geplanten Impfaktionen hinter sich, sondern auch etwa 60 Prozent der geplanten 6400 Impfungen geschafft. Etwa 96 Prozent davon sind Booster-Impfungen. Jeweils 2 Prozent sind Erst- oder Zweitimpfungen. Unter der Woche können inzwischen etwa 15 Personen in zehn Minuten geimpft werden, an Wochenenden sogar mehr.

„Durch die Steuerung der Impftermine über einen Online-Terminbuchungskalender sind bisher so gut wie keine Wartezeiten angefallen“, heißt es in einer Mitteilung des DRK-Kreisverbandes. Das Konzept ermöglicht es auch, 10 bis 20 Prozent unangemeldete Personen in den laufenden Impfbetrieb zu integrieren. „Dadurch ist es gelungen, dass kein Unangemeldeter weggeschickt werden musste“, sagt Heiner Butz, Katastrophenschutzbeauftragter und Impfkoordinator des DRK-Kreisverbandes für diese Impfaktionen, die er als „DRK-Impf-Wanderzirkus“ bezeichnet.

Jeden Tag sind so drei, am Wochenende vier Ärzte, zwei Apotheker und zwischen 16 und 20 Einsatzkräfte des DRK und der DLRG auf Tour. Unter der Woche sind das mindestens fünf Stunden Freizeit, am Wochenende gar acht Stunden Freizeit der Einsatzkräfte, die jeweils geleistet werden müssen. Vergangenen Sonntag sind auch Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdienstes mit in die Impfaktionen eingestiegen „Jeder Geimpfte ist einer weniger, der schwer an Covid erkrankt oder gar an Corona sterben wird. Dafür lohnt sich unser Einsatz!“ sagt Simon Kern, Kreisbereitschaftsleiter.

Im Hintergrund sind sechs weitere Ehrenamtliche aktiv, die die Impfdokumente nacherfassen und der Impfdokumentation Rheinland-Pfalz zuführen, damit die geimpften Personen halbwegs zeitnah auch ihre digitale Impfbestätigung erhalten.

Weitere sieben Termine sind schon fest geplant. Bei einigen Impfaktionen können noch Termine im Internet unter https://www.clicknbook.de/drk-kreisverband-germersheim/ gebucht werden.

Wer einen gebuchten Termin nicht wahrnehmen kann, weil sie oder er zum Beispiel vorher anderweitig geimpft werden konnte, wird gebeten, den Termin zu stornieren, damit dieser Termin wieder für eine andere Person frei wird. Dies ist über einen Link in der Buchungsbestätigung möglich.

Aktuelle Termine

Mittwoch, 5. Januar, 18 bis 21 Uhr, Minfeld, Mundohalle, Herrengasse;

Donnerstag, 6. Januar, 18 bis 21 Uhr, Winden, Bürgerhaus, Raiffeisenstraße 15;

Freitag, 7. Januar, 18 bis 21 Uhr, Freisbach, Sport- und Kulturhalle, Jahnstraße 19;

Samstag, 8. Januar, 10 bis 14 Uhr, Germersheim, Moschee, Hans-Sachs-Straße 4;

Sonntag, 9. Januar, 10 bis 16 Uhr, Bellheim, Festhalle, Zeiskamer Straße 64.